Український FPV-дрон уразив групу ворожої піхоти (відео)

Куди б не подалися окупанти в Україні, їх всюди дістануть ЗСУ.
Так, за допомогою FPV-дрони українські бійці уразили групу ворожої піхоти. Ймовірно, двоє російських військових знешкоджені.
Кадри показали у Сухопутних військах.
На відео можна побачити, як 4 солдатів армії РФ рухаються стежкою, а потім – пришвидшуються. Вже за кілька секунд по них відпрацював дрон. Двом окупантом вдалося врятуватися, а інші, вочевидь, відправилися на "концерт до Кобзона".
Раніше, українські бійці показали роботу FPV-дрона по ворожому танку.
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