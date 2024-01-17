Український FPV-дрон уразив групу ворожої піхоти (відео)

Куди б не подалися окупанти в Україні, їх всюди дістануть ЗСУ.

Так, за допомогою FPV-дрони українські бійці уразили групу ворожої піхоти. Ймовірно, двоє російських військових знешкоджені.

Кадри показали у Сухопутних військах.

Український FPV-дрон уразив групу ворожої піхоти

На відео можна побачити, як 4 солдатів армії РФ рухаються стежкою, а потім – пришвидшуються. Вже за кілька секунд по них відпрацював дрон. Двом окупантом вдалося врятуватися, а інші, вочевидь, відправилися на "концерт до Кобзона".

Раніше, українські бійці показали роботу FPV-дрона по ворожому танку.

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