"Військком – мисливець, а він – "дічь": військовий про мобілізацію в Україні

Військовий ЗСУ пояснив, як змінити ставлення до мобілізації в Україні.

Молодший сержант Станіслав Бунятов із позивним "Осман", який служить у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар", наголосив, що всі мобілізовані проходять навчання, перед тим, як їх відправляють безпесередньо на війну. А інформація, що призовників відправляють на фронт непідготовленими, є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО).

Про це він розповів у випуску проєкту "Станція Краматорськ".

"Навчання проходять всі, з "бусіка" до окопу точно нікого не кидають. Цивільні люди, щоб знайти виправдання, чому вони не мобілізуються, готові приймати навіть російські ІПСО, і нести це далі в наше суспільство", – наголосив військовий, прокоментувавши обурення українців щодо майбутнього закону про мобілізацію.

Військовий зауважив, що законопроєкт про мобілізацію має право на існування, але потрібно провести освітню програму, наприклад, за системою рекрутингу "Азова".

"Всі обурення пов’язані з тим, що когось мобілізують. Це як сафарі, де військком – мисливець, а він – "дічь", його заганяють в армію", – прокоментував Станіслав Бунятов.

Також, на нього думку, було б корисно призивати відомих блогерів, які пишуть про війну і донатять на ЗСУ, водночас не обов’язково відправляти їх на фронт.

Нагадаємо, Лубінець розкритикував викрадення людей працівниками ТЦК посеред вулиці.

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