"Военком — охотник, а он — "дичь": военный о мобилизации в Украине

Младший сержант Станислав Бунятов с позывным "Осман", который служит в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар", подчеркнул, что все мобилизованные проходят обучение, прежде чем их отправляют непосредственно на войну. А информация, что призывников отправляют на фронт неподготовленными, российская информационно-психологическая операция (ИПСО).

Об этом он рассказал в выпуске проекта "Станция Краматорск".

"Обучение проходят все, из "бусика" в окоп точно никого не бросают. Гражданские люди, чтобы найти оправдание, почему они не мобилизуются, готовы принимать даже российские ИПСО, и нести это дальше в наше общество", — подчеркнул военный, прокомментировав возмущение украинцев о будущем законе о мобилизации.

Военный отметил, что законопроект о мобилизации имеет право на существование, но нужно провести образовательную программу, например, по системе рекрутинга "Азова".

"Все возмущения связаны с тем, что кого-то мобилизуют. Это как сафари, где военком – охотник, а он – "дичь", его загоняют в армию", – прокомментировал Станислав Бунятов.

Также, по его мнению, было бы полезно призывать известных блоггеров, которые пишут о войне и донатят на ВСУ, но не обязательно отправлять их на фронт.

Напомним, Лубинец подверг критике похищение людей работниками ТЦК посреди улицы.

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