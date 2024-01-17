Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще 13 танків та три РСЗВ.
Станом на 17 січня 2024-го року ЗСУ знищили 372 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 730 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 372 820 (+730) осіб,
- танків - 6126 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 11372 (+14) од,
- артилерійських систем - 8811 (+10) од,
- РСЗВ - 964 (+3) од,
- засоби ППО - 653 (+0) од,
- літаків - 331 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),
- крилаті ракети - 1817 (+1),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24) од,
- спеціальна техніка - 1367 (+2).
Як повідомлялося, американський генерал-лейтенант Бен Годжес оцінив плани Путіна воювати п'ять років та виграти війну. Він також наголосив на тому, що кількість жертв серед окупантів вже перевищила 330 тисяч вбитими і пораненими.