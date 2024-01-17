Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 17 січня 2024-го знищено майже 372 тис. росіян. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 13 танків та три РСЗВ.

Станом на 17 січня 2024-го року ЗСУ знищили 372 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 730 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 372 820 (+730) осіб,
  • танків - 6126 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 11372 (+14) од,
  • артилерійських систем - 8811 (+10) од,
  • РСЗВ - 964 (+3) од,
  • засоби ППО - 653 (+0) од,
  • літаків - 331 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),
  • крилаті ракети - 1817 (+1),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24) од,
  • спеціальна техніка - 1367 (+2).

Як повідомлялося, американський генерал-лейтенант Бен Годжес оцінив плани Путіна воювати п'ять років та виграти війну. Він також наголосив на тому, що кількість жертв серед окупантів вже перевищила 330 тисяч вбитими і пораненими.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація