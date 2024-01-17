Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще 13 танків та три РСЗВ.

Станом на 17 січня 2024-го року ЗСУ знищили 372 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 730 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 372 820 (+730) осіб,

танків - 6126 (+13) од,

бойових броньованих машин - 11372 (+14) од,

артилерійських систем - 8811 (+10) од,

РСЗВ - 964 (+3) од,

засоби ППО - 653 (+0) од,

літаків - 331 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),

крилаті ракети - 1817 (+1),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24) од,

спеціальна техніка - 1367 (+2).

Як повідомлялося, американський генерал-лейтенант Бен Годжес оцінив плани Путіна воювати п'ять років та виграти війну. Він також наголосив на тому, що кількість жертв серед окупантів вже перевищила 330 тисяч вбитими і пораненими.

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