Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько окАкупантов уничтожено

Россияне потеряли еще 13 танков и три РСЗО.

По состоянию на 17 января 2024 года ВСУ уничтожили 372 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 372 820 (+730) человек,

танков — 6126 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 11372 (+14) ед,

артиллерийских систем — 8811 (+10) ед,

РСЗО — 964 (+3) ед,

средства ПВО — 653 (+0) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7),

крылатые ракеты – 1817 (+1),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11755 (+24) ед,

специальная техника – 1367 (+2).

Как сообщалось, американский генерал-лейтенант Бен Годжес оценил планы Путина воевать на пять лет и выиграть войну. Он также отметил, что количество жертв среди оккупантов уже превысило 330 тысяч убитыми и ранеными.

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