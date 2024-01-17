Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько окАкупантов уничтожено

Россияне потеряли еще 13 танков и три РСЗО.
По состоянию на 17 января 2024 года ВСУ уничтожили 372 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 372 820 (+730) человек,
- танков — 6126 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 11372 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 8811 (+10) ед,
- РСЗО — 964 (+3) ед,
- средства ПВО — 653 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7),
- крылатые ракеты – 1817 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11755 (+24) ед,
- специальная техника – 1367 (+2).
Как сообщалось, американский генерал-лейтенант Бен Годжес оценил планы Путина воевать на пять лет и выиграть войну. Он также отметил, что количество жертв среди оккупантов уже превысило 330 тысяч убитыми и ранеными.