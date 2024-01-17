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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько окАкупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько окАкупантов уничтожено

По состоянию на 17 января 2024 уничтожено почти 372 тыс. россиян. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 13 танков и три РСЗО.

По состоянию на 17 января 2024 года ВСУ уничтожили 372 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 372 820 (+730) человек,
  • танков — 6126 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 11372 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 8811 (+10) ед,
  • РСЗО — 964 (+3) ед,
  • средства ПВО — 653 (+0) ед,
  • самолетов — 331 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7),
  • крылатые ракеты – 1817 (+1),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11755 (+24) ед,
  • специальная техника – 1367 (+2).

Как сообщалось, американский генерал-лейтенант Бен Годжес оценил планы Путина воевать на пять лет и выиграть войну. Он также отметил, что количество жертв среди оккупантов уже превысило 330 тысяч убитыми и ранеными.

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