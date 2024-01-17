Оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонщины: есть раненые

Захватчики выпустили 351 снаряд по Херсону и области.
Российские войска в течение суток 16 января 75 раз обстреляли Херсонскую область из разных видов вооружения.
Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети.
За минувшие сутки оккупанты совершили 75 обстрелов по Херсонской области, выпустив 351 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
Сам Херсон враг обстрелял, выпустив 36 снарядов.
Российские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.
Отметим, российские войска в ночь на 17 января атаковали Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и запустили две ракеты к ЗРК С-300. Силы ПВО уничтожили почти все вражеские беспилотники.
Читайте также: