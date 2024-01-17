Атака БпЛА на Одессу: трое пострадавших, 130 человек эвакуированы (фото)

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
В результате атаки ударных беспилотников в Одессу три человека получили ранения, из поврежденного дома эвакуировали 130 жителей.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Количество раненых в результате российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек. 62-летний мужчина получил осколочное ранение. Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Кроме того, Кипер сообщил, что из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц, добавил глава ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского террористического удара беспилотниками по Одессе пострадали среди мирного населения.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов.
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