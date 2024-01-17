Астрологический прогноз на 17 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для активных действий и общения с начальством, которое будет склонно к уступкам и переговорам.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир (дает силу, бодрость и оптимизм), гелиотроп (дает энергию и настойчивость, необходимые для достижения цели, и благосклонность начальства), коралл (защищает от злых сил, оберегает во время путешествия, особенно на водах).

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: уязвимым становится система дыхания, поэтому связанные с ней недуги могут быть особенно опасными – они будут длиться долго и с осложнениями.

Питание дня: начатая в этот день диета благоприятным образом скажется как на здоровье, так и на внешности.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой.

Сны дня: сны нынешнего дня дадут ответы на вопросы, которые давно беспокоят человека.

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца.

Цитата дня: "Люди плохо знают как свои способности, так и свои силы: первые они сильно преувеличивают, а вторые - преуменьшают" (Фрэнсис Бэкон).

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