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Астрологический прогноз на 17 января

Астрологический прогноз на 17 января

Коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для активных действий и общения с начальством, которое будет склонно к уступкам и переговорам. 

Символ дня: жезл.  

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир (дает силу, бодрость и оптимизм), гелиотроп (дает энергию и настойчивость, необходимые для достижения цели, и благосклонность начальства), коралл (защищает от злых сил, оберегает во время путешествия, особенно на водах).

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: уязвимым становится система дыхания, поэтому связанные с ней недуги могут быть особенно опасными – они будут длиться долго и с осложнениями. 

Питание дня: начатая в этот день диета благоприятным образом скажется как на здоровье, так и на внешности. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой. 

Сны дня: сны нынешнего дня дадут ответы на вопросы, которые давно беспокоят человека. 

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца. 

Цитата дня: "Люди плохо знают как свои способности, так и свои силы: первые они сильно преувеличивают, а вторые - преуменьшают" (Фрэнсис Бэкон).

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