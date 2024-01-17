Астрологічний прогноз на 17 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для активних дій та спілкування з керівництвом, яке буде схильним до поступок та переговорів.

Символ дня: Жезл.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: сапфір (дає силу, бадьорість та оптимізм), геліотроп (дає енергію та наполегливість, необхідні для досягнення мети, та прихильність керівництва), корал (захищає від злих сил, оберігає під час подорожі, особливо на водах).

За якусь частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: уразливою стає система дихання, тому пов'язані з нею недуги можуть бути особливо небезпечними – вони триватимуть довго та з ускладненнями.

Харчування дня: розпочата цього дня дієта сприятливо позначиться як на здоров'ї, так і на зовнішності.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна робити талісмани на залучення талану – насамперед фінансового.

Сни дня: сни нинішнього дня дадуть відповіді на запитання, які давно турбують людину.

Табу дня: не можна їсти куряче м'ясо та яйця.

Цитата дня: "Люди погано знають як свої здібності, так і свої сили: перші вони сильно перебільшують, а другі – применшують" (Френсіс Бекон).

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