У Бєлгороді пролунала серія вибухів (відео)

У місті оголошували ракетну небезпеку.
У російському Бєлгороді вночі пролунала серія вибухів, а місті оголошена ракетна небезпека.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
"Увага! Місто Бєлгород і Бєлгородський район. Ракетна небезпека. За можливості залишайтеся вдома. Не підходьте до вікон", — йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі публікують відео з вибухами в місті, а також роботою російської ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.
Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.
Читайте також:
- Снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: російський Бєлгород накрила свіжа "бавовна" (відео)
- У Московській області РФ пролунали вибухи
- У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали три потужних вибухи