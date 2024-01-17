У Бєлгороді пролунала серія вибухів (відео)

У російському Бєлгороді вночі пролунала серія вибухів, а місті оголошена ракетна небезпека.

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Про це інформують місцеві телеграм-канали.

"Увага! Місто Бєлгород і Бєлгородський район. Ракетна небезпека. За можливості залишайтеся вдома. Не підходьте до вікон", — йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі публікують відео з вибухами в місті, а також роботою російської ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

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