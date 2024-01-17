Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для низки областей

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для низки областей.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що загроза застосування ворогом балістичного озброєнні є для Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

"Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів.

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