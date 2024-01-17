Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підпише угоду про постачання Україні нової зброї, в тому числі ракет SCALP.

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Про це інформує видання Le Figaro.

Президент Франції заявив про підписання "двосторонньої угоди про нові поставки Україні".

Джерела видання повідомляють, що нова угода передбачає поставку Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP та бомби, кількість яких не уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну відвідав новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер опозиції Німеччини вважає, що Шольц має пояснити народу ФРН про причини затягування ним рішення про передачу Україні далекобійних ракет.

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