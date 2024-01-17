Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подпишет соглашение о поставках Украине нового оружия, в том числе ракет SCALP.

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Об этом информирует издание Le Figaro.

Президент Франции заявил о подписании "двустороннего соглашения о новых поставках Украине".

Источники издания сообщают, что новое соглашение предусматривает поставку Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP и бомбы, количество которых не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину посетил новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурное.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер оппозиции Германии считает, что Шольц должен объяснить народу ФРГ о причинах затягивания им решения о передаче Украине дальнобойных ракет.

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