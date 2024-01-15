"Могут разрушить Керченский мост: лидер оппозиции Германии призвал Шольца предоставить Taurus

Лидер оппозиции Германии считает, что Шольц должен разъяснить народу ФРГ о причинах затягивания им решения.

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заклил канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые, по его мнению, могут разрушить Керченский мост.

Об этом немецкий политик для интервью Table Media, пишет Tagesschau.

По его словам, Керченский мост в Крыму – "это важнейший маршрут поставок российских сил вторжения".

Он считает, что Шольц должен объяснить немецкому народу, почему он затягивает решение предоставить Украине столь важное вооружение, как ракеты Taurus.

"Это все еще тактика? Это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос", — сказал Мерц.

Напомним, по данным СМИ, на Шольца усиливается давление по передаче Украине ракет Taurus.

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