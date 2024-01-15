Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как за 10 минут убрать дом перед приходом гостей: чистота сохранится надолго

Как за 10 минут убрать дом перед приходом гостей: чистота сохранится надолго

Как быстро навести порядок / Фото: pixabay.com

7 простых шагов к безупречной чистоте в вашем доме: советы опытных хозяек.

Гости на пороге, а у вас не убрано? Наверное, каждый из нас был в такой ситуации. Впрочем, есть несколько советов от опытных хозяек и профессиональных клинеров, как быстро навести порядок в квартире или доме. Рассказываем, какие семь простых шагов приведут к безупречной чистоте в вашем доме всего за десять-пятнадцать минут.

Как быстро навести порядок в доме: 7 простых шагов

  1. Проветривание. Сначала следует открыть окна и сделать проветривание. Свежий воздух в доме создаст атмосферу чистоты и уюта.
  2. Музыка. Да, совет может показаться странным, но во время уборки следует включать музыку. Ученые доказали, что движения становятся более быстрыми и четкими во время уборки, когда играет ритмичная музыка.
  3. Уборка в комнате. Надо собрать все вещи, которые лежат не на своих местах, чтобы освободить загроможденное пространство. Также протрите пыль на всех видимых поверхностях, где это необходимо.
  4. Прихожая. При входе следует поддерживать аккуратность и чистоту. Уберите лишнюю одежду в шкаф, спрячь обувь на полку. Все шапки, шарфы и перчатки также положите как можно подальше от глаз.
  5. Туалет. Засыпьте дезинфицирующее средство в унитаз на несколько минут, если есть животные, замените наполнитель в лотке, освежите помещение. Также следует проверить запас туалетной бумаги.
  6. Ванная. Обязательно замените полотенца чистыми, протрите зеркало и другие видимые стеклянные поверхности от разводов и следов воды. Спрячьте все личные средства гигиены, в том числе зубные щетки, выжатые тюбики с пастой и т.д. Положите новый кусок мыла для рук.
  7. Кухня. Здесь следует убрать грязные полотенца, проверьте чистоту всех поверхностей, включая ручки мебели, кран и раковину. Вымойте всю грязную посуду, а остатки пищи спрячьте в холодильник.

Читайте также:

Старые полотенца станут новыми: махровые будут, как пух, а кухонные – как будто только из магазина

Никогда так не поступайте: почему нельзя хранить молоко в дверце холодильника

Больше ловить ложкой не надо: как собрать всю пенку из бульона за раз

Похожие темы:

Следующая публикация