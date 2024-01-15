Как за 10 минут убрать дом перед приходом гостей: чистота сохранится надолго

Гости на пороге, а у вас не убрано? Наверное, каждый из нас был в такой ситуации. Впрочем, есть несколько советов от опытных хозяек и профессиональных клинеров, как быстро навести порядок в квартире или доме. Рассказываем, какие семь простых шагов приведут к безупречной чистоте в вашем доме всего за десять-пятнадцать минут.

Как быстро навести порядок в доме: 7 простых шагов

Проветривание. Сначала следует открыть окна и сделать проветривание. Свежий воздух в доме создаст атмосферу чистоты и уюта. Музыка. Да, совет может показаться странным, но во время уборки следует включать музыку. Ученые доказали, что движения становятся более быстрыми и четкими во время уборки, когда играет ритмичная музыка. Уборка в комнате. Надо собрать все вещи, которые лежат не на своих местах, чтобы освободить загроможденное пространство. Также протрите пыль на всех видимых поверхностях, где это необходимо. Прихожая. При входе следует поддерживать аккуратность и чистоту. Уберите лишнюю одежду в шкаф, спрячь обувь на полку. Все шапки, шарфы и перчатки также положите как можно подальше от глаз. Туалет. Засыпьте дезинфицирующее средство в унитаз на несколько минут, если есть животные, замените наполнитель в лотке, освежите помещение. Также следует проверить запас туалетной бумаги. Ванная. Обязательно замените полотенца чистыми, протрите зеркало и другие видимые стеклянные поверхности от разводов и следов воды. Спрячьте все личные средства гигиены, в том числе зубные щетки, выжатые тюбики с пастой и т.д. Положите новый кусок мыла для рук. Кухня. Здесь следует убрать грязные полотенца, проверьте чистоту всех поверхностей, включая ручки мебели, кран и раковину. Вымойте всю грязную посуду, а остатки пищи спрячьте в холодильник.

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