Никогда так не поступайте: почему нельзя хранить молоко в дверце холодильника

Молоко всегда стараются держать под рукой. А потому многие хранят его в дверце холодильника.

Конечно, молоко нужно хранить в холодильнике. Однако бутылку или пакет с этим продуктом не следует ставить в отсек на дверце. Однако оказывается, делать этого не стоит. И об этом рассказали в Merkur.de.

Температура в холодильнике в разных местах неодинакова. Например, полочки под самым верхом, отделения для овощей внизу и дверцы являются самыми теплыми поверхностями. Здесь температура может составлять от 8 до 10 градусов. Самой холодной она, кроме морозильной камеры, в средних отсеках. Здесь она может достигать 3-5 градусов.

Молоко и другие молочные продукты лучше хранить при температуре от 4 до 5 градусов. Поэтому даже если вам больше никуда поместить молоко, кроме отсека на дверце холодильника, лучше так не делать.

Однако из этого правила есть одно исключение. Молоко можно ставить в дверцу холодильника, если оно было открыто и вы уверены, что сможете употребить его за короткий промежуток времени. Только проверьте, чтобы из пакета или бутылки ничего не вытекало.

Однако если вы купили несколько бутылок и хотите, чтобы они хранились дольше, их нужно обязательно положить в средний отсек холодильника, где температура самая низкая.

Из-за теплой температуры у дверцы срок годности молока значительно уменьшается. К примеру, свежее молоко, которое хранится при температуре ниже 8 градусов, может оставаться полезным 7-10 дней. Открытую упаковку молока лучше использовать за 5 дней.

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