Что такое болезнь Х и будет ли еще одна пандемия

ВОЗ предупредила о болезни Х, которая может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19.

Об этом пишет Forbes.

Что такое болезнь Х

Болезнь X – это гипотетическая неизвестная угроза. Это название используется учеными для разработки контрмер, включая вакцины и тесты, которые можно будет использовать в случае будущей вспышки.

Отмечается, что еще в ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из более 300 ученых для изучения неизвестного патогена, который может вызвать серьезную пандемию.

Приоритетные вирусы и патогены

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил об обнаружении пробелов в знаниях не только относительно болезни X, но и ряда вирусов и патогенов, определенных как приоритетные.

Среди приоритетных вирусов эксперты называют COVID-19, геморрагическую лихорадку Крым-Конго, Эболу, Марбург, лихорадку Ласса, восточный респираторный синдром (СРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТГРС), Нипах, лихорадку Рифт-Валли и Зика.

Генеральный директор Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям Ричард Гетчетт заявил, что болезнь X – это то, к чему следует подготовиться.

В статье 2021 года, опубликованной в Cambridge University Press, гипотетическая вспышка болезни X сравнивается с другими неожиданными инфекционными заболеваниями, которые застали медицинский мир врасплох.

Напомним:

На Всемирном экономическом форуме в Давосе планируют обсудить возможную пандемию по болезни Х, о которой предупредила ВОЗ.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная болезнь X может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, какие усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам", – говорится в программе мероприятия.

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