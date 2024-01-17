Байден и Шольц провели переговоры по Украине

Стороны вели переговоры, в том числе на фоне последних ракетных атак россиян.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по дальнейшей поддержке Украины в условиях противостояния российской агрессии.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

Он отметил, что стороны вели переговоры, в том числе на фоне последних ракетных атак россиян.

"Президент разговаривал сегодня с канцлером Шольцом в рамках нашей тесной координации с Германией по ряду важных вопросов. Это конечно включает поддержку Украины, а также важность, продолжение такой поддержки", — отметил представитель Белого дома.

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Давосе.

Руководитель американской дипломатии "поблагодарил Германию за постоянную поддержку Украины" и обсудил с коллегой актуальные вопросы глобального и двустороннего взаимодействия.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует в среду встретиться с членами обеих палат Конгресса и обсудить поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер оппозиции Германии считает, что Шольц должен объяснить народу ФРГ о причинах затягивания им решения о передаче Украине дальнобойных ракет.

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