Иран нанес удары по Пакистану: детали

Во вторник, 16 января, Иран атаковал территорию Пакистана. Поражены две ключевые базы террористической группировки "Джейш аль-Адль".

Об этом пишет Tasnim.

Как стало известно, они были уничтожены в результате высокоточных ракетных ударов и ударов беспилотников.

"Центром этой операции стал регион, известный как Кух-Сабз (Зеленая гора) в пакистанской провинции Белуджистан, признанный одним из самых больших центров боевиков", – говорится в сообщении.

Напомним, Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану.

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