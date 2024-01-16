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Иран нанес удары по Пакистану: детали

Иран нанес удары по Пакистану: детали

Флаг Ирана

Регион считается одним из самых больших центров боевиков.

Во вторник, 16 января, Иран атаковал территорию Пакистана. Поражены две ключевые базы террористической группировки "Джейш аль-Адль".

Об этом пишет Tasnim.

Как стало известно, они были уничтожены в результате высокоточных ракетных ударов и ударов беспилотников.

"Центром этой операции стал регион, известный как Кух-Сабз (Зеленая гора) в пакистанской провинции Белуджистан, признанный одним из самых больших центров боевиков", – говорится в сообщении.

Напомним, Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану.

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