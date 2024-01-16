Іран завдав ударів по Пакистану: деталі

У вівторок, 16 січня, Іран атакував територію Пакистану. Уражено дві ключові бази терористичного угрупування "Джейш аль-Адль".

Про це пише Tasnim.

Як стало відомо, осередки були знищені внаслідок високоточних ракетних ударів та ударів безпілотників.

"Центром цієї операції став регіон, відомий як Кух-Сабз (Зелена гора) у пакистанській провінції Белуджистан, визнаний одним із найбільших центрів бойовиків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану.

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