Іран завдав ударів по Пакистану: деталі

Регіон вважається одним із найбільших центрів бойовиків.
У вівторок, 16 січня, Іран атакував територію Пакистану. Уражено дві ключові бази терористичного угрупування "Джейш аль-Адль".
Про це пише Tasnim.
Як стало відомо, осередки були знищені внаслідок високоточних ракетних ударів та ударів безпілотників.
"Центром цієї операції став регіон, відомий як Кух-Сабз (Зелена гора) у пакистанській провінції Белуджистан, визнаний одним із найбільших центрів бойовиків", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану.
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