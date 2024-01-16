Йдеться про 60 млрд для України: Байден зустрінеться з членами обох палат Конгресу

У середу, 17 січня, президент США Джо Байден планує у середу зустрітися з членами обох палат Конгресу. Зокрема, йтиметься про важливість ухвалення його запиту щодо 60 млрд на підтримку України.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише "Укрінформ".

"Завтра президент Байден прийме в Білому домі лідерів Конгресу – як Сенату, так і Палати представників, а також лідерів ключових комітетів і високопоставлених членів, щоб обговорити критичну важливість (ухвалення – ред.) його запиту з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки", – сказала речниця.

Також відомо, що тривають переговори про двосторонню угоду між республіканцями й демократами щодо міграційної реформи, яка потрібна для розблокування подальшої допомоги Україні. Як стверджує Жан-П'єр, переговори розвиваються в правильному напрямку.

Представниця Білого дому вкотре підкреслила, що ці питання мають бути вирішені якомога скоріше. Вона закликала Конгрес не зволікати.

Нагадаємо, у Байдена підтримують конфіскацію активів РФ для України.

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