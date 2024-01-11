У Байдена підтримують конфіскацію активів РФ для України: Bloomberg назвало суму

За даними джерел, Рада нацбезпеки США підтримує цей захід як частину низки інструментів, що розглядаються Штатами для примушування Росії заплатити за завдані війною збитки.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд дол. заморожених російських активів і скерувати ці гроші на відбудову України.

Про це повідомляє Bloomberg.

У меморандумі Ради нацбезпеки США йдеться, що "законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України". Це одне з трьох таких повідомлень, з якими ознайомилося видання.

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У статті вказано, що підтримка цього кроку з боку Байденом з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення понад 60 млрд дол. на підтримку України частково через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар.

Білий дім намагається врівноважити це занепокоєнням тим, що такий крок може зашкодити репутації американської фінансової системи та спровокувати втечу від долара.

Білий дім хоче узгодити конфіскацію російських активів із союзниками по G7

Білий дім також хоче узгодити конфіскацію російських активів із союзниками по G7, особливо в Європі. Там зберігається близько 200 млрд дол. заморожених активів РФ. Водночас у Європі менше підтримують арешт цих активів, особливо в односторонньому порядку, йдеться в публікації.

"Разом з нашими партнерами з G7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", – йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Анонімний високопосадовець із Білого дому розповів журналістам, що Рада нацбезпеки підтримує цей захід як частину низки інструментів, що розглядаються Штатами для примушування Росії заплатити за завдані війною збитки. За оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько 411 млрд дол.

Як повідомило джерело видання, ця тема може бути порушена на зустрічі лідерів G7 у лютому – у другу річницю російського вторгнення до України.

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Рішення про конфіскацію активів РФ буде частиною додаткового пакета підтримки України

Водночас у Конгресі США бачать можливості того, що рішення про конфіскацію російських активів можуть ухвалити як частину додаткового пакету підтримки України.

У статті вказується, що ідея використання коштів РФ для фінансування відновлення України розглядається як спосіб посилити підтримку Києва, оскільки деякі республіканці виступають проти продовження фінансування. Цю ідею підтримав у спілкуванні з журналістами спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон, який назвав її "надзвичайно відповідальною справою для нас".

Автори "закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" – конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтгаус.

"У Сенаті існує широка двопартійна згода щодо цього. Після року переговорів комітету настав час розглянути цей законопроєкт", – заявив Ріш.

У публікації зазначається, що демократи та республіканці в комітеті розходяться в думках щодо двох ключових частин законопроєкту. Документ вимагає від Байдена координувати свої дії щодо арешту активів з країнами G7, але не вимагає їхнього схвалення. Існує думка, що це може дати США можливість діяти в односторонньому порядку.

Законопроєкт також містить формулювання, спрямовані на перешкоджання Росії оскаржити арешт в американських судах. Це може бути потенційно вразливим з погляду відповідності Конституції США.

Нагадаємо, раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна отримає гроші на післявоєнне відновлення із заморожених російських активів. Вони можуть покрити 80% потреб у відновленні.

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