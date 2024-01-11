У ВМС пригрозили російським кораблям: будуть ціллю для України

Кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть законними цілями для України - у будь-якому місці світового океану.

Про це в інтерв'ю "УП' заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Командувач ВМС прокоментував інформацію про будівництво в Абхазії нової морської бази. Втім, з його слів, йдеться не про базу, а про "пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу".

"Не можна тримати весь флот на одній базі. Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку", - зауважив Неїжпапа.

Він також пояснює, що база у Севастополі дуже закрита, захищена від вітрів і географічно вдала для стоянки кораблів. Своєю чергою, порт Новоросійська незручний для стоянки кораблів.

"Для нас законна ціль - будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де б він не був у будь-якому місці світового океану",- відповів Неїжпапа на запитання про те, чи буде база РФ в Абхазії законною ціллю для України.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, чому острів Зміїний був важливим для Росії.З його слів, острів став плацдармом ворога. Зокрема, для контролю судноплавства по Дунаю і на підходах до портів "Великої Одеси" - "Чорноморськ", "Південний" і "Одеса".

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