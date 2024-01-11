В ВМС пригрозили российским кораблям: будут целью для Украины

Корабли под флагом Военно-морского флота России будут законными целями для Украины – в любом месте мирового океана.

Об этом в интервью "УП" заявил командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа.

Командующий ВМС прокомментировал информацию о строительстве в Абхазии новой морской базы. Впрочем, по его словам, речь идет не о базе, а о "точке базирования, скорее всего, для рассредоточения корабельного состава".

"Нельзя держать весь флот на одной базе. Тем более Новороссийск не очень приятный порт для базирования из-за погодных условий, особенно зимой", — заметил Неижпапа.

Он также объясняет, что база в Севастополе очень закрыта, защищена от ветров и географически удачна для стоянки кораблей. В свою очередь, порт Новороссийска неудобен для стоянки кораблей.

"Для нас законная цель – любой корабль, который несет Андреевский флаг Военно-морского флота России. Где бы он ни был в любом месте мирового океана", – ответил Неижпапа на вопрос о том, будет ли база РФ в Абхазии законной целью для Украины.

Напомним, командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказал, почему остров Змеиный был важным для России. По его словам, остров стал плацдармом врага. В частности, для контроля судоходства по Дунаю и на подходах к портам "Большой Одессы" — "Черноморск", "Южный" и "Одесса".

Читайте также: