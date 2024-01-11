Картофель будет дорожать: почему не стоит ждать дешевый овощ в Украине

Цены на картофель в Украине, которые в начале 2024 года подскочили до 15-20 гривен за килограмм, будут расти до конца весны.

Об этом "РБК-Украина" сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

Так, по словам эксперта, стоимость картофеля на оптовом рынке за последний месяц выросла на 72%. А украинские супермаркеты продают овощи по 24 гривны за килограмм.

"Основной причиной роста является то, что большая часть продукции в хозяйствах населения уже реализована. Не у всех есть хранилища для хранения картофеля, поэтому оптовые поставки несколько ограничились", — сказал Гопка.

Он также пояснил, что из-за сильных морозов существуют опасения относительно того, что картофель испортится, поэтому производителям придется тратить больше на его хранение.

Ранее стало известно, что в первые дни 2024 года стоимость картофеля на украинском рынке в среднем на 11% выше, чем в конце 2023 года.

В то же время фермеры главной причиной ухудшения качества картофеля называют неблагоприятные погодные условия при уборке урожая: длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, посадочный материал, который использовали в 2023 году, был не лучшего качества.

По данным Госстата, в декабре 2023 года средние цены на продукты питания были выше на 4%, чем в декабре 2022-го.

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