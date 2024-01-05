В Украине резко подорожал популярный овощ: какая цена сейчас

В первые дни 2024 года стоимость картофеля на украинском рынке в среднем на 11% выше, чем в конце 2023 года.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Высокая стоимость овоща обусловлена тем, что сократилось предложение местных хозяйств. Многие украинские производители не обладают мощностями, чтобы долго хранить продукцию. Потому они уже отказались от продажи картофеля, это произошло еще в первой половине текущего сезона. Также представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах.

В то же время фермеры, как говорится в публикации, главной причиной ухудшения качества картофеля называют неблагоприятные погодные условия при уборке урожая: длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, посадочный материал, который использовали в 2023 году, был не лучшего качества.

Поэтому отпускные цены на картофель в Украине по состоянию на сегодняшний день уже в среднем в 3,9 раза выше, чем в начале января 2023 года.

Ранее стало известно, что на начало января 2024 года все овощи "борщового набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основныепродукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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