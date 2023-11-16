В Украине резко подорожал один из важнейших продуктов

В Украине цены на молочное сырье в начале ноября в среднем выросли на 68 копеек.

В Украине дорожают молочные продукты, поскольку производителям придется пересмотреть ценники на фоне роста закупочных цен.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

В Украине цены на молочное сырье в начале ноября в среднем выросли на 68 копеек – до 13,44 грн/кг без НДС. Средняя закупочная стоимость молока экстра сорта составила 13,78 грн/кг без НДС — это на 84 копеек больше, чем в начале октября.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 12,75 грн/кг без НДС и увеличилась на 36 копейок по сравнению с результатами предварительного мониторинга, колеблясь от 12,50 до 13,00 грн/кг.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили считает, что закупочные цены повышаются вынужденно, поскольку на внутреннем рынке существует нехватка молочного сырья. И перерабатывающим предприятиям приходится конкурировать за сырье и покупать его у фермеров, предлагающих более высокую цену.

Удорожают также и логистические услуги, возрастают затраты на корма, поскольку увеличивается себестоимость их производства. Меняются цены и на другие закупочные ингредиенты.

Ранее стало известно, что в Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

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