Цены на продукты: чего ожидать украинцам

В Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По его словам, уже начали меняться цены на молочные продукты и яйца, которые к Новому году могут подорожать до 75 гривен за десяток. Он также отметил, что кроме яиц будут дорожать:

овощи и фрукты — на 5-10% ежемесячно

молочные продукты — на 3-5% ежемесячно

Продукты будут дорожать, потому что на это влияют сезонные факторы. К примеру, в холодное время года овощи и фрукты должны содержаться в специальных хранилищах, поэтому их себестоимость растет.

"Хозяйства, в которых нет таких хранилищ, пытаются до начала холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются растянуть реализацию до начала лета, когда цена будет выше", — отметил Гайду.

Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

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