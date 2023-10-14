Цены на продукты: чего ожидать украинцам

Стоимость продуктов будет расти ежемесячно.
В Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
По его словам, уже начали меняться цены на молочные продукты и яйца, которые к Новому году могут подорожать до 75 гривен за десяток. Он также отметил, что кроме яиц будут дорожать:
- овощи и фрукты — на 5-10% ежемесячно
- молочные продукты — на 3-5% ежемесячно
Продукты будут дорожать, потому что на это влияют сезонные факторы. К примеру, в холодное время года овощи и фрукты должны содержаться в специальных хранилищах, поэтому их себестоимость растет.
"Хозяйства, в которых нет таких хранилищ, пытаются до начала холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются растянуть реализацию до начала лета, когда цена будет выше", — отметил Гайду.
Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.
По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.
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