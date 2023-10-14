Ціни на продукти: чого очікувати українцям

В Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

З його слів, вже почалися змінюватися ціни на молочні продукти і яйця, які до Нового року можуть подорожчати до 75 гривень за десяток. Він також зазначив, що крім яєць дорожчатимуть:

овочі та фрукти — на 5-10% щомісяця

молочні продукти — на 3-5% щомісяця

Продукти дорожчатимуть, оскільки на це впливають сезонні чинники. Наприклад, у холодну пору року овочі та фрукти повинні міститися в спеціальних сховищах, тому їхня собівартість зростає.

"Господарства, у яких немає таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, у яких є склади, намагаються розтягнути реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", — пояснив Гайду.

Нагадаємо, аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

За даними НБУ, темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%.

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