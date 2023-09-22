Ціни на продукти в Україні: що здорожчає восени

Восени 2023 року в Україні здорожчають практично всі продукти.

Про це повідомив радник директора з агропромислового комплексу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин, передає "РБК-Україна".

З його слів, зросте ціна на хліб.

"Борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Цього року аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками. Коли засівали озиму пшеницю – ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу. Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі вона посилюватиметься", – пояснив він.

Через брак ресурсу зросте вартість м'яса та птиці.

"Вартість м'яса однозначно зростатиме, ціна на свинину та птицю вже зросла на 10%. Свинина – через брак ресурсу. Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та вирощуванні великої рогатої худоби, відчутно повну залежність від імпорту", – сказав Стефанишин.

Експерт також прогнозує подорожчання молочних продуктів.

"По маслу – немає видимих причин для зростання вартості, хіба що супутні чинники, як вартість палива, енергетики. Проблема з цукром виникне через світову проблему дефіциту цукру та проблеми Індії. Фактично врожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна зростатиме через залежність від світових цін і того ж зростання експорту", – вказав він.

Що не буде дорожчати

Українські фермери зібрали добрий урожай овочів. Тому ціни на них нижчі, ніж торік. Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю.

"Особливо баклажан, зараз він коштує 20 гривень за кілограм, а торік у цей час було 59 гривень. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 гривень за кілограм – цього року 7-8, цибуля була 23 гривень – стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків", – додав він.

Нагадаємо, аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

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