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До України суне похолодання: синоптикиня назвала точні дати

До України суне похолодання: синоптикиня назвала точні дати

На початку жовтня варто очікувати зміни погоди / Фото: pixabay.com

Зовсім скоро тепла погода відступить.

В Україні на початку жовтня зміниться погода. Найближче відчутне похолодання очікується орієнтовно 4-5 жовтня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, відчуватиметься прохолода, температура повітря знизиться.

Якою буде погода 24 вересня

У неділю посиляться дощі, проте не виходитимуть за межі західних областей. Значна частина території України і в неділю належатиме сухій сонячній погоді.
Температура повітря суттєво не зміниться, лише в західній частині похолоднішає до +19+23 градусів.

У Києві 24 вересня дощів не передбачається. Температура повітря становитиме +26+28 градусів.

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