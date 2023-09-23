До України суне похолодання: синоптикиня назвала точні дати

Зовсім скоро тепла погода відступить.
В Україні на початку жовтня зміниться погода. Найближче відчутне похолодання очікується орієнтовно 4-5 жовтня.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, відчуватиметься прохолода, температура повітря знизиться.
Якою буде погода 24 вересня
У неділю посиляться дощі, проте не виходитимуть за межі західних областей. Значна частина території України і в неділю належатиме сухій сонячній погоді.
Температура повітря суттєво не зміниться, лише в західній частині похолоднішає до +19+23 градусів.
У Києві 24 вересня дощів не передбачається. Температура повітря становитиме +26+28 градусів.
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