Чи вдасться росіянам сформувати додаткову армію: прогноз аналітиків

Росіяни зазнають величезних втрат в Україні, тому продовжують мобілізацію і перекидають резерви.

Російські окупанти не можуть сформувати додаткові сили через одночасні контрнаступальні дії України у районі Бахмута та у південних областях. Для стримання просування загарбники змушені перерозподіляти свої нові резерви.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше казав про формування "резервної армії" наприкінці червня. Йморвіно, він мав 25-у армію. У середині травня вона почала набирати особовий склад з Далекого Сходу.

Формування цієї армії можу бути частиною наміру Шойгу провести велику реструктуризацію сил до 2026 року. Її використання на війні може призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення ЗС РФ.

"Російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА", – вважають в ISW.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов казав, що до 25-ї армії РФ входить близько 15 тисяч військовослужбовців. А росіяни сподівалися набрати туди 30 тисяч контрактників. Українські військові вважають, що ця армія не буде боєздатною як мінімум до 2024 року.

Нагадаємо, ГРУ повідомляв, що Росія перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот Z до так званого "добровольчого корпусу".

Крім того, російські військові почали втрачати велику кількість своєї військової техніки на фронті, а для її ремонту у РФ не вистачає механіків. Таку інформацію оприлюднив Центр національного спротиву. За їхніми даними, противник почав у примусовому порядку залучати для ремонту та обслуговування своєї техніки фахівців.

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