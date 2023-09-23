В Украину идет похолодание: синоптик назвала точные даты

В Украине в начале октября изменится погода. Ближайшее ощутимое похолодание ожидается ориентировочно 4-5 октября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, будет ощущаться прохлада, температура воздуха снизится.

Какая будет погода 24 сентября

В воскресенье усилятся дожди, однако не будут выходить за пределы западных областей. Значительная часть территории Украины в воскресенье будет принадлежать сухой солнечной погоде. Температура воздуха существенно не изменится, только в западной части похолодает до +19+23 градусов.

В Киеве 24 сентября не будет дождей. Температура воздуха будет составлять +26+28 градусов.

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