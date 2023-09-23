Сколько может продолжаться противостояние с Россией: предположение Арестовича

Острая фаза противостояния с РФ будет продолжаться до 2035 года. Она может быть не вооружена, прекращение огня может наступить.

Об этом заявил экс-советник ОП Алексей Арестович на своем ютуб-канале.

Атаки не прекратятся

По мнению Арестовича, война может закончиться формально. Однако Россия будет отчаянно пытаться атаковать нас на дипломатическом уровне, через спецслужбы, с помощью экономического и информационного фронта. "Это я гарантирую, 101%, потому что судьба Российской империи без Украины не решаема", – подчеркнул он.

Именно поэтому перед Украиной стоит задача начать становиться как Израиль и Южная Корея. "Осажденную крепость мы уже имеем, а порядки внутри крепости пока не наводили. Когда у нас осажденная крепость будет осажденным цветущим садом, что очень динамично развивается, я думаю, что многие люди сделают выбор и выберут Украину", – считает экс-советник ОП.

Ранее Алексей Арестович поделился собственным видением того, как можно победить коррупцию в Украине. Он предлагает награждать обличителей и презумпцию виновности для чиновников.

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