Скільки може тривати протистояння з Росією: припущення Арестовича

Гостра фаза протистояння з РФ триватиме до 2035-го року. Вона може буде не озброєною, припинення вогню може наступити.

Про це заявив ексрадник ОП Олексій Арестович на своєму ютуб-каналі.

Атаки не припиняться

На думку Арестовича, війна може закінчиться формально. Проте Росія відчайдушно намагатиметься нас атакувати на дипломатичному рівні, через спецслужби, за допомогою економічного й інформаційного фронту. "Це я гарантую, 101%, бо доля Російської імперії без України не вирішувана", – наголосив він.

Саме тому перед Україною постає завдання почати ставати як Ізраїль та Південна Корея. "Обложену фортецю ми вже маємо, а порядки всередині фортеці поки що не наводили. Коли у нас обложена фортеця буде обложеним квітучим садом, що дуже динамічно розвивається, я думаю, що багато людей зроблять вибір і виберуть Україну", – вважає ексрадник ОП.

Раніше Олексій Арестович поділився власним баченням щодо того, як можна перемогти корупцію в Україні. Він пропонує нагороджувати викривачів та запровадити презумпцію винуватості для чиновників.

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