Арестович заявив, що війна в Україні може тривати ще щонайменше 9 років

Він наголосив, що Україна має бути готова до тривалої війни.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія може вести війну проти України ще щонайменше 9 років, до 2032 року.

Таку думку він висловив в ефірі ALPHA MEDIA.

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"Росія шукає нові форми імперії. За термінами, електоральними в тому числі, вона повинна її відшукати, стати на роздоріжжя 2032-35 року. До цього точно триватиме активна фаза протистояння. Але активна фаза геополітичного протистояння не означає активну фазу бойових дій. Може означати, але не обов'язково означає", - сказав він.

Навіть якщо війна завершиться, на думку Арестовича, інформаційна пропаганда, економічні, дипломатичні конфлікти, російські спецслужби будуть ще довго в Україні.

"Ми з ними у конфлікті дуже надовго, і з цього треба виходити під час будівництва України як такої, усіх наших стратегічних планів. За певних умов є сценарій, де ми у гарячій фазі воюватимемо ще кілька років, можливо, аж до самого 2032 року", - додав він.

Втім, за його словами, Росія не зможе здійснити цей сценарій самостійно, вона може заручитися підтримкою Китаю.

"Коли Китай повністю бере Росію на своє військове утримання. Або вона знаходить ще подібне джерело, яке дозволяє постачати, озброювати регулярно сотні тисяч людей або мільйони. Я, крім Китаю, нікого не бачу, хто потягне це. Наскільки це потрібно Китаю – у мене величезні сумніви, хоча за певного варіанта якісь 1,5% на цей сценарій залишається", - пояснив Арестович.

Він наголосив, що Україна має бути готова до тривалої війни. Він не виключає сценарію ірано-іракської війни, коли дві держави постійно обстрілювали один одного.

"Але те, що протистояння буде досить жорстким навіть після припинення бойових дій, я не маю сумніву. Наприклад, такий сценарій – жодного солдата на території України вже немає, а обстріл з-за кордону триває. Війна міст, стріляють ракетами тощо. Така фаза колись була в ірано-іракську війну - сторони вичерпалися, і настав період, коли вони закидали один одного балістичними ракетами досить довго. Може, й у нас таке", - підсумував він.

Нагадаємо, у НАТО зробили невтішний прогноз щодо війни в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що потрібно готуватися до тривалої боротьби.

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