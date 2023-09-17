Жив ще до динозаврів: вчені виявили рештки дивного хижака

У Бразилії виявлено добре збережену скам'янілість хижака віком 265 мільйонів років. Ця надзвичайна знахідка складається з черепа, ребер та кісток рук, що належали Pampaphoneus — хижаку найвищого рівня, який жив перед катастрофічною подією, що призвела до вимирання 86% видів тварин на Землі.

Про це пише IFLScience.

Pampaphoneus належав до групи диноцефалів, групи тварин, що жили на суші. Ця назва походить від грецького "жахлива голова", через товсті черепні кістки, характерні для цієї групи. Хоча скам'янілості цієї групи задокументовані в Азії та Південній Африці, їхня присутність у Південній Америці залишається відносно нечисленною.

"Знайти новий череп Pampaphoneus через стільки часу було надзвичайно важливо для розширення наших знань про тварину", - зазначили вчені.

Нагадаємо, канадські палеонтологи проаналізували дані, отримані щодо 32 найповніших скелетів тиранозаврів і дійшли висновків, що ці величезні динозаври могли бути ще більшими за розмірами і важили 15 тонн.

Читайте також: