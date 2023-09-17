В ISW назвали найбільшу проблему окупантів, яка перешкоджає перемогти у війні

Російські "блогери" заявляють, що головною метою армії РФ має бути мінімізація втрат особового складу.
Головною проблемою, яка перешкоджає перемозі Росії в Україні, є брехня на усіх рівнях.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на російських ультранаціоналістів, які скаржаться на поширену брехню в російській армії. Цю ж проблему раніше озвучував депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом генерал-лейтенант Андрій Гурульов. На його думку, саме "культура брехні в російських військових є головною проблемою, яка перешкоджає перемозі Росії в Україні".
Інший російський "блогер" заявив, що це питання є "катастрофою" і що брехня відбувається на всіх рівнях російської арміїі. Він заявив, що підлеглі командири бояться повідомляти правду про стан і потреби російських військ.
"Міністерство оборони (МО) Росії та президент Росії Володимир Путін, ймовірно, отримують неправдиві повідомлення. Один із так званих блогерів додав, що тиранія, шахрайство і брак військової винахідливості є одними з проблем, які впливають на російську армію в Україні, і що головною метою російської армії має бути мінімізація втрат особового складу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що ЗСУ розширюють плацдарм для подальшого наступу на півдні.
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