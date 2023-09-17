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В ISW назвали найбільшу проблему окупантів, яка перешкоджає перемогти у війні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В ISW назвали найбільшу проблему окупантів, яка перешкоджає перемогти у війні

Російські військові / Фото: Associated Press

Російські "блогери" заявляють, що головною метою армії РФ має бути мінімізація втрат особового складу.

Головною проблемою, яка перешкоджає перемозі Росії в Україні, є брехня на усіх рівнях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на російських ультранаціоналістів, які скаржаться на поширену брехню в російській армії. Цю ж проблему раніше озвучував депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом генерал-лейтенант Андрій Гурульов. На його думку, саме "культура брехні в російських військових є головною проблемою, яка перешкоджає перемозі Росії в Україні".

Інший російський "блогер" заявив, що це питання є "катастрофою" і що брехня відбувається на всіх рівнях російської арміїі. Він заявив, що підлеглі командири бояться повідомляти правду про стан і потреби російських військ. 

"Міністерство оборони (МО) Росії та президент Росії Володимир Путін, ймовірно, отримують неправдиві повідомлення. Один із так званих блогерів додав, що тиранія, шахрайство і брак військової винахідливості є одними з проблем, які впливають на російську армію в Україні, і що головною метою російської армії має бути мінімізація втрат особового складу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що ЗСУ розширюють плацдарм для подальшого наступу на півдні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хороший початок! ЗСУ зайняли панівні висоти! Чи посиплеться фронт окупантів? | МУСІЄНКО

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Дата публікації
Перегляди
219
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