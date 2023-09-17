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ЗСУ розширюють плацдарм для подальшого наступу на півдні - ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ розширюють плацдарм для подальшого наступу на півдні - ISW

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони просувалися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного.

Українські війська також просунулися в Запорізькій області та продовжували проникати в російську лінію оборони, створюючи плацдарм для подальшого наступу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

"Українські сили, ймовірно, зробили значний тактичний прорив уздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного протягом останніх кількох тижнів, який вони продовжують розширювати", - сказано у повідмоленні.

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри за 16 вересня, які показують, що українські військові просувалися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані напередодні, показують, що українська піхота просунулася далі вздовж низки російських оборонних позицій безпосередньо на захід від Вербового, "але, ймовірно, не втримала контроль над цими позиціями".

"Українська присутність на цих російських оборонних позиціях свідчить про те, що російські сили також не контролюють ці позиції та що українські сили продовжують діяти повз російський оборонний шар, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова)", - зазначають в ISW.

Наступ у районі Роботиного Запорізької області. ФОТО: ISW / ©
Наступ у районі Роботиного Запорізької області. ФОТО: ISW

Американські аналітики припускають, що українські війська продовжували наступ та розширили свій прорив уздовж 2,6-кілометрової ділянки російських оборонних позицій на Запорізькому напрямку. Однак деякі ознаки вказують, що українські сили ще не завершили прорив цього шару оборони.

Як повідомляли ранішк в ISW, росіяни перекидають елітні підрозділи з-під Бахмута на Запорізький напрямок. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хороший початок! ЗСУ зайняли панівні висоти! Чи посиплеться фронт окупантів? | МУСІЄНКО

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Дата публікації
Перегляди
1029
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