Над Дніпропетровською областю збили ракету росіян

Минулося без жертв та постраждалих.

17 вересня російські війська атакували Україну ракетами із Ту-95мс. У небі над Дніпропетровською областю була збита ворожа крилата ракета.

Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

Чиновник зазначив, що цей ранок був тривожний і для області, і для всієї країни.

"Повідомляли про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном", - написав він.

Крім того, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Нікопольський район із артилерії. Під удари потрапила Покровська сільська громада.

Нагадаємо, про виліт семи бортів з аеродрому Оленья в Повітряних силах ЗСУ попереджали ще близько першої ночі.

Дісталися України ракети орієнтовно о пів на п’яту ранку. О 06:52 в Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки та закликали людей не публікувати роботу протиповітряної оборони.

Про перші подробиці атаки від ЗСУ - читайте у новині.

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