Окупанти атакували Україну ракетами і дронами: перші подробиці від ЗСУ

Російські окупанти в ніч проти 17 вересня атакували Україну безпілотниками і ракетами повітряного базування.

Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Масштабна повітряна тривога пов'язана з очевидною атакою ворога з різними способами впливу. Використовуються і безпілотні літальні апарати, і розвідувального типу в тому числі. Ракети повітряного базування випущені з літаків. Ракети використовують складний маршрут, багато маневрують. Бойова робота триває на різних напрямках, поки що зарано підводити підсумки, але вони вже трошки є, позитивні, і ми продовжуємо працювати", - повідомила вона.

За словами Гуменюк, ракети міняли напрямок польоту:

"Намагаються як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її. Такий спосіб атаки ворог використовує не вперше, намагаючись знайти варіанти манувру, щоб бути максимально результативними".

Нагадаємо, в ніч проти 17 вересня повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Тривога тривала більше 2 годин, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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