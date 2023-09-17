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Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами: первые подробности от ВСУ

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
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Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами: первые подробности от ВСУ

Фото: ТСН.ua

Ракеты использовали сложный маршрут, чтобы обойти ПВО.

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Украину беспилотниками и ракетами воздушного базирования.

Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Масштабная воздушная тревога связана с очевидной атакой врага с разными способами воздействия. Используются и беспилотные летательные аппараты, и разведывательного типа в том числе. Ракеты воздушного базирования выпущены с самолетов. Ракеты используют сложный маршрут, много маневрируют. Боевая работа продолжается на разных направлениях., пока рано подводить итоги, но они уже немного есть, положительные, и мы продолжаем работать", — сообщила она.

По словам Гуменюк, ракеты меняли направление полета:

"Пытаются как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее. Такой способ атаки враг использует не в первый раз, пытаясь найти варианты маневра, чтобы быть максимально результативными".

Напомним, в ночь на 17 сентября воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Тревога продолжалась более 2 часов, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
911
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