Пока официальные лица не сообщали о последствиях ракетной атаки.

Ночью 17 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы из-за ракетной атаки российских захватчиков.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он сообщил, что Россия совершила очередную ракетную атаку на город.

В свою очередь харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил информацию об очередном российском обстреле города — уже второй раз за сутки.

Мониторинговые каналы сообщали, что враг совершил атаку с помощью ракет С-300.

Последствия очередных российских ударов по городу пока не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте ракетного удара в Харькове образовалась семиметровая воронка.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате ракетного удара по Харькову ранения получили пятеро гражданских жителей.

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