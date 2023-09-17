Пока официальные лица не сообщали о последствиях ракетной атаки.
Ночью 17 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы из-за ракетной атаки российских захватчиков.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Он сообщил, что Россия совершила очередную ракетную атаку на город.
В свою очередь харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил информацию об очередном российском обстреле города — уже второй раз за сутки.
Мониторинговые каналы сообщали, что враг совершил атаку с помощью ракет С-300.
Последствия очередных российских ударов по городу пока не раскрываются.
Напомним, ранее сообщалось, что на месте ракетного удара в Харькове образовалась семиметровая воронка.
Кроме того, мы ранее информировали, что в результате ракетного удара по Харькову ранения получили пятеро гражданских жителей.
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