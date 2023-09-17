Наразі офіційні особи не повідомляли про наслідки ракетної атаки.

Вночі 17 вересня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи через ракетну атаку російських загарбників.

Також читайте РФ планує збільшити ракетні удари з моря: спускає на воду новий корабель

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він повідомив, що Росія здійснила чергову ракетну атаку на місто.

В свою чергу харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про черговий російський обстріл міста — вже вдруге за добу.

Моніторингові канали повідомляли, що ворог здійснив атаку за допомогою ракет С-300.

Наслідки чергових російських ударів по місту поки що не розкриваються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару у Харкові утворилася семиметрова вирва.

Крім того, ми раніше інформували, що в результаті ракетного удару по Харкову поранення отримали п'ятеро цивільних мешканців.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.