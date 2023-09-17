Наразі офіційні особи не повідомляли про наслідки ракетної атаки.
Вночі 17 вересня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи через ракетну атаку російських загарбників.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
Він повідомив, що Росія здійснила чергову ракетну атаку на місто.
В свою чергу харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про черговий російський обстріл міста — вже вдруге за добу.
Моніторингові канали повідомляли, що ворог здійснив атаку за допомогою ракет С-300.
Наслідки чергових російських ударів по місту поки що не розкриваються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару у Харкові утворилася семиметрова вирва.
Крім того, ми раніше інформували, що в результаті ракетного удару по Харкову поранення отримали п'ятеро цивільних мешканців.
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