У ЗСУ розповіли, наскільки кілометрів вдалося просунутися на півдні

На півдні, на різних ділянках фронту, Збройним силам України вдалося відтіснити російських загарбників на відстань від трьох до чотирьох кілометрів.

Про це ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ситуація на півдні залишається достатньо напруженою. Втім, українські військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу і вибивати росіян з їхніх позицій

"Але об’єктивно нам потрібно зачистити смугу хоча б у 30 км, щоб це було дійсно результативно", - зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики розповіли, на яких територіях українські війська досягнули успіху. Зокрема, зазначається, що українські сили просунулися на заході Запорізькій області.

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