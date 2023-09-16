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У ЗСУ розповіли про наступ південніше Бахмута

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ розповіли про наступ південніше Бахмута

Фото: Associated Press

Лише за останню добу на цій ділянці фронту знищено майже 150 загарбників.

Наступ Збройних сил України на південному фланзі Бахмутського напрямку триває. Сили оборони витісняють російських окупантів.

Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

"Там наші захисники продовжують витісняти ворога з займаних позицій та змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує покидати позиції на цих напрямках", - сказав Євлаш.

Лише за останню добу на Бахмутському напрямку було ліквідовано 146 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки. Зокрема, вісім автомобілів, кілька дронів та протитанкові гармати.  Крім того, ліквідовано пункт управління безпілотниками, звідки запускалися ворожі дрони-камікадзе, та шість складів з боєприпасами.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили у своєму звіті, що ЗСУ витіснили окупантів з кількох позицій і просунулись біля Бахмута Донецької області. Українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. 

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Дата публікації
Перегляди
579
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