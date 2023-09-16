Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові пролунали вибухи: що відомо про атаку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4738
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові пролунали вибухи: що відомо про атаку

Вибух. / Фото: Associated Press

Росіяни завдали щонайменше чотири удари.

У суботу, 16 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Російська окупаційна армія завдає ударів по місту.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову Перебувайте в укриттях", - наголошує очільник обласної військової адміністрації.

Згодом Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

"Екстрені служби виїхали на місця  влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Про вибухи у місті у Мережі почали повідомляти місцеві мешканці, а також місцеві Телеграм-канали та ЗМІ. Мер Харкова підтвердив вибухи.

"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - йдеться у повідомленні. 

До слова, повітряну тривогу в Харківській області було оголошено о 11:10. Про вибухи почали повідомляти до її початку. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ракет.

"Харківська область – ракетна небезпека", - повідомили ПС.

Як повідомлялося, в Україні у ніч проти 16 вересня ширилася повітряна тривога: українські військові попередили про активність ворожої авіації та загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4738
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація