У Харкові пролунали вибухи: що відомо про атаку

У суботу, 16 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Російська окупаційна армія завдає ударів по місту.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову Перебувайте в укриттях", - наголошує очільник обласної військової адміністрації.

Згодом Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

"Екстрені служби виїхали на місця влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Про вибухи у місті у Мережі почали повідомляти місцеві мешканці, а також місцеві Телеграм-канали та ЗМІ. Мер Харкова підтвердив вибухи.

"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - йдеться у повідомленні.

До слова, повітряну тривогу в Харківській області було оголошено о 11:10. Про вибухи почали повідомляти до її початку. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ракет.

"Харківська область – ракетна небезпека", - повідомили ПС.

Як повідомлялося, в Україні у ніч проти 16 вересня ширилася повітряна тривога: українські військові попередили про активність ворожої авіації та загрозу застосування балістичного озброєння.

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