На Хмельниччині пролунали вибухи: що сталося 

В регіоні від 05:51 лунають сирени.

Зранку у п'ятницю, 15 вересня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи. В регіоні працює ППО.

Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

"В області було чутно вибух. Працює ППО. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - наголосив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

Про роботу українських захисників також повідомляють Повітряні сили ЗСУ: "Хмельниччина - робота ППО. Залишайтеся в укриттях!".

До слова, у Хмельницькій області повітряну тривогу оголосили о 05:51. Наразі вона триває. Близько 6.45 у Мережі почали повідомляти про вибухи. Повторно вибухи пролунали близько 07:15.

Як повідомлялося, ближче до ранку у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали, що деяких регіонам на заході загрожують ворожі ударні дрони. Зокрема, Хмельницькій області.

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