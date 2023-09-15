В Хмельницкой области раздались взрывы: что произошло

В регионе от 05:51 раздаются сирены.

Утром в пятницу, 15 сентября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги произошли взрывы. В регионе работает ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"В области был слышен взрыв. Работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул первый заместитель руководителя ОВА Сергей Тюрин.

О работе украинских защитников также сообщают Воздушные силы ВСУ: "Хмельницк — работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!".

К слову, в Хмельницкой области воздушную тревогу объявили в 05:51. Пока она продолжается. Около 6:45 в Сети начали сообщать о взрывах. Повторно взрывы прогремели около 07:15.

Как сообщалось, ближе к утру в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали, что некоторым регионам на западе угрожают вражеские ударные дроны. В частности, Хмельницкая область.

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