В Хмельницкой области раздались взрывы: что произошло

В регионе от 05:51 раздаются сирены.
Утром в пятницу, 15 сентября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги произошли взрывы. В регионе работает ПВО.
Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.
"В области был слышен взрыв. Работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул первый заместитель руководителя ОВА Сергей Тюрин.
О работе украинских защитников также сообщают Воздушные силы ВСУ: "Хмельницк — работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!".
К слову, в Хмельницкой области воздушную тревогу объявили в 05:51. Пока она продолжается. Около 6:45 в Сети начали сообщать о взрывах. Повторно взрывы прогремели около 07:15.
Как сообщалось, ближе к утру в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали, что некоторым регионам на западе угрожают вражеские ударные дроны. В частности, Хмельницкая область.