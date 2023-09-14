Илон Маск "слил" в Сеть фото Эмбер Херд, как она одевалась для их ролевых игр

Американский миллиардер, гендиректор SpaceX Илон Маск обнародовал архивное фото своей бывшей, актрисы Эмбер Херд перед тем, как у них был интим.

На этом снимке Херд предстает в образе героини компьютерной игры Overwatch Ангела. Как выяснилось, экс-влюбленные любили ролевые игры, а Ангел был любимым персонажем Маска. Ранее об этом в биографии миллиардера рассказывал журналист и биограф Уолтер Айзексон.

Он писал, что когда бизнесмен познакомился с Эмбер, то сказал ей, что она напоминает Ангела из Overwatch. Чтобы порадовать своего любимого, Херд потратила два месяца на пошив костюма, чтобы максимально закосплеить героиню из Overwatch.

Эмбер Херд в образе героини компьютерной игры Overwatch Ангела / Фото: Twitter.com/elonmusk

Героиня компьютерной игры Overwatch Ангел

Отметим, что Эмбер Херд и Илон Маск имели непродолжительный роман в 2017 году. Как раз тогда артистка находилась в скандальном бракоразводном процессе с актером Джонни Деппом. По неофициальной информации, Херд даже изменяла Деппу с Илоном Маском.

Напомним, тем временем личная жизнь Илона Маска тоже привлекает внимание СМИ. Так вот, выяснилось, что на днях у изобретателя родился 10 ребенок от известной певицы Клер Буше, известной как Grimes. Интересно, что пара разошлась в 2021 году. Однако это не помешало им стать родителями еще двух детей, появившихся на свет с помощью суррогатной матери.

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